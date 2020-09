Vas a querer estas sandalias thong con piel serpiente de Kim Kardashian

La socialité Kim Kardashian sabe cuál es el mejor calzado. Sea para un evento social, la alfombra roja o ir de paseo, la empresaria nunca se equivoca en escoger los zapatos ideales para su outfit.

Recientemente, Kim Kardashian deslumbró en una imagen en Instagram con un par de sandalias, al estilo thong (tanga), para darle libertad a los dedos de sus pies.

Kim Kardashian lució una falda midi de cuero con botones y una blusa azul coral estampada, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, programa que llegará a su fin en 2021, optó por un par de sandalias de piel de serpiente.

La modelo posó en el sofá de su armario, sostenía un minibolso moderno de color beige con las palabras: “Poner fin al racismo”.

El artículo de preventa se vende por $50 y está hecho de lona con herrajes plateados. Con una correa para el hombro que cae a 20 pulgadas, el mini bolso incluye un bolsillo interior y una bolsa para el polvo.

Su minibolso de Brandon Blackwood es una forma asequible de ayudar a la causa, ya que financia asistencia legal gratuita al donar una parte de las ganancias al Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

El calzado perfecto

Las sandalias de piel de cuero pertenecen a la línea exclusiva de diseños de Yeezy. Su precio oscila entre los 100 y 150 dólares.

El modelo de las sandalias de Kim es el perfecto para ir de paseo, caminar en la playa o en un centro comercial con un atuendo veraniego.

Es un modelo bastante sencillo que invita al mundo de las aventuras. Las típicas sandalias del dedo siempre se han mantenido de moda con el paso de los años.

Recuerda que este tipo de sandalias combinan con todo: Con una falda midi, con un vestido, con un look working girl, en simples palabras las thong admiten todo tipo de combinaciones.

Son muy más versátiles y las hay en todos los colores: blancas, rojas, rosas, verdes, y de piel, estas últimas son las más duraderas y por eso Kim Kardashian optó por las fabricadas con piel de serpiente.

Las sandalias de tanga forman parte de los extensos modelos de zapatos que posee Kim Kardashian en su guardarropa y la lista es larga: Balmain, Balenciaga, Stuart Weitzman y Bottega Veneta. También frecuenta las colecciones Yeezy de su esposo.

Agregar un par de tangas de piel de serpiente al clóset te permitirá elevar tu apariencia con estilo y elegancia.

