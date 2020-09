Marlene Favela lleva un mini vestido negro con flores estampadas perfecto para estilizar nuestra figura

Marlene Favela emocionó a sus seguidores al anunciar recientemente que regresa a la televisión, con un proyecto llamado Lu, the power of us, donde estará en compañía de actrices de la talla de Victoria Ruffo y Sofía Castro.

En su perfil de Instagram compartió la noticia de su regreso con sus seguidores, junto con una foto junto a sus colegas mientras se encontraban en el set de grabación. Este es el primer proyecto en el que participa Marlene desde hace varios años, en los que se había dedicado a su matrimonio —que terminó en divorcio en 2020— y desde hace más de 8 meses se encontraba dedicada exclusivamente a su hija Bella.

Marlene Favela y su coqueto mini vestido negro con flores estampadas

Pero si algo le gusta a Marlene Favela es emprender, y todo este tiempo en casa durante el confinamiento por la pandemia no ha dejado de trabajar, siendo imagen de diferentes marcas de ropa e incluso abrió su propia tienda online, donde vende sus prendas más exquisitas.

Recientemente, modeló un mini vestido negro con flores estampadas, una pieza perfecta para estilizar la figura femenina y realzar sus curvas de una forma muy coqueta.

El estilo de Marlene Favela se caracteriza por ser sexy pero algo conservador, dos características que se mezclan en este mini vestido blanco de tul y transparencias, que es muy corto pero tiene mangas largas, equilibrando el look.

Aunque en sus looks diarios siempre hay espacio para los pantalones de mezclilla, una pieza muy versátil que está vez combinó con un par de botines blancos de tacón de aguja y una playera básica, también blanca.

