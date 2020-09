Lady Gaga usó la música de su nuevo álbum para enfrentar la depresión

Este verano, Lady Gaga publicó su sexto álbum de estudio, Chromatica, que aborda temas importantes como la enfermedad mental y la recuperación de traumas, pero que a su vez le ayudó a enfrentar la depresión.

En una entrevista a la revista People, Gaga, de 34 años, se abrió completamente y comentó cómo usó la música para sacarla de un lugar oscuro en su vida.

"Solía despertarme por la mañana, y me daba cuenta de que era 'Lady Gaga'. Y luego me puse muy triste, con depresión, y no quería ser yo misma (…) Me sentí amenazada por las cosas que mi carrera me trajo y el ritmo de mi vida".