Así luce Harry Melling, el actor que dio vida al primo Dudley en Harry Potter

Cuando hablamos de Harry Potter, instantáneamente vienen a la mente Hermione y Ron o el mismo Harry. Sin embargo, la lista de personajes con roles secundarios es extensa, y muchos de ellos fueron cruciales para la trama. Un ejemplo de ello es Dudley Dursley, el primo malcriado del niño mago.

Dursley fue interpretado por Harry Melling y es difícil imaginar a alguien más perfecto para el papel. Seguramente lo odiaste durante toda la saga por la forma en la que trató a Harry pero también sentiste cierta lástima por él y la vida que tenía al lado de sus padres, la tía Petunia y el tío Bernard.

Han pasado 10 años desde la última vez que lo vimos en pantalla pero ahora, el actor ha vuelto al mapa con una imagen renovada.

En julio de 2020, Melling fue parte de La vieja guardia a Netflix, una película de superhéroes poderosos basada en el cómic The Old Guard.

Ahora, el actor comparte la pantalla con Robert Pattinson, quien curiosamente también fue parte de la saga de Harry Potter. Se trata de la cinta The Devil All the Time, una producción de suspenso psicológico basada en la novela del mismo nombre, de Donald Ray Pollock. Dirigida y coescrita por Antonio Campos y producida por Jake Gyllenhaal y Randall Poster.

En ella participan Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Tracy Letts, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, Gabriel Ebert, entro otros grandes actores. Ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960, en Ohio, la cinta sigue una historia no lineal de varias personas perturbadas que sufren los daños de la posguerra.

Antes de ser Dudley, Harry Melling tenía el problema completamente opuesto a su personaje en pantalla. Era un niño de 11 años con sobrepeso en la vida real pero se veía dramáticamente diferente a los 21 años antes de comenzar la producción de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1.

En 2010 Melling había perdido más de 60 libras y estaba casi irreconocible. Los productores casi volvieron a elegir a Dudley, pero Melling tuvo que usar un traje grueso para repetir su papel.

En 2009, Melling le dijo a The Telegraph que interpretó a un anciano con sobrepeso en una obra de teatro a los 15 años y tuvo una especie de epifanía sobre su peso. Dijo: “Fue cuando estaba interpretando a este padre gordo y me di cuenta de que no quería interpretar esos papeles por el resto de mi vida. Entonces comencé a correr. Supongo que se podría decir que fue un momento de Forrest Gump, simplemente no me detuve. También comencé a comer de manera saludable e ir al gimnasio ”, dijo en una entrevista.

Además, el actor ha expresado que no se siente presionado por la fama de sus otros compañeros de la saga y que él sea secundario ya que se ha abierto paso a otras oportunidades.

"Estoy muy feliz por lo que están haciendo, pero no me compararía con ellos. No me siento celoso ni nada parecido, porque ellos están en situaciones diferentes. No soy uno de "los tres", así que no voy a estar en esa posición. La cosa de haber interpretado a Dudley es que recibes una llamada y de nuevo te dicen: "Estamos buscando a un chico muy gordo y malo". Ahí mi agente tiene que decir: "Lo siento, el cambió".

