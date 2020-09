Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Mauricio Macri

Graciela Alfano hizo una confesión en vivo a Marina Calabró y al equipo de Confrontados en El Nueve este miércoles.

La actriz, comenzó hablando de un amorío que tuvo con un expresidente.

Antes de revelar el nombre del mandatario argentino con el que mantuvo una relación, la actriz jugó con el misterio.

"Tengo una duda: ¿O cuento la historia o cuento quién era? Porque las dos cosas juntas no se puede", planteó.

Atento a las palabras de la entrevistada, el periodista Franco Torchia agregó información que recibió en vivo, exponiendo que "en ese momento la persona (en cuestión) no estaba ejerciendo la presidencia".

Su romance, habría sido previo.

La actriz, contó algunos detalles de su aventura con Macri. - Instagram

"Perdón, pero estaba ocupando el cargo de presidente en Boca".

Con estas palabras, confirmaba que su affaire había sido con el expresidente Mauricio Macri.

La exvedette indicó que su relación fue en la época en que ella conducía El Periscopio (1995-1997) junto a Carlos Monti por la pantalla de América.

Torchia, añadió que la actriz en ese entonces había sido la imagen del auto que en ese momento promocionaba la empresa automotriz de la familia Macri.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera", contó Alfano.

La actriz, incluso relató un momento íntimo y aclaró que lo contaba porque Macri lo "reconoci´".

Alfano, describió que estaban en un departamento y que Macri tenía una entrevista y le pidió que la esperase.

Y a mí, como buena vida, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’ .

No solo abandonó el departamento "por la puerta de atrás" sino que lo hizo vistiendo las prendas del exmandatario e incluso se llevó su billetera para pagar el taxi.

Después, Macri la llamó, preguntándole a dónde había ido y qué hacía con su ropa.

