Entrevista a Coti: "Los artistas pensamos que lo último que sacamos es lo mas valioso"

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, conocido popularmente como Coti, o Coti Sorokin, componía canciones desde los 11 años. Por esos tiempos, escuchaba a Charly García y Spinetta, entre otros grandes músicos y "trataba de aprender de ellos".

Su intrusión y consagración, fue prolongada, pero sin pausa.

Oriundo de Rosario, estudió allí música en la Facultad de Humanidades y Artes.

Posteriormente, formó su primer grupo y fue guitarrista del popular cantante Andrés Calamaro en algunas de sus producciones.

Asimismo, asesoró musicalmente a los Enanitos verdes, y poco a poco, su nombre resonaba en los colectivos musicales.

NO FUE DE CASUALIDAD

Coti, tenía prevista una reunión en Miami para la grabar una maqueta y tomó el vuelo el 12 de septiembre de septiembre de 2001.

Un día antes, fue el atentado terrorista contra las Torres Gemelas, por lo que resultaba imposible viajar a Estados Unidos.

Por ende, el músico tomó la decisión de irse a Madrid. Allí tuvo una reunión, la productora le dijo que podrían contratarlo en la productora Universal de la ciudad.

"El presidente de la discográfica escuchó dos canciones, Antes que ver el sol y creo que Mis planes y no voy a olvidarlo nunca, lo primero que me dijo es 'Pero tu vives aquí, ¿no? Y yo sí, por supuesto'. Había llegado hace dos días, suerte que no me preguntó dónde porque no conocía ningún barrio, y me dijo 'Entonces te firmo un contrato por cinco discos", relata el artista en Nada fue un error, un documental autobiográfico sobre su carrera, que se rodó a raíz de un "concierto muy icónico" que dio a finales de 2017 en el Teatro Colón.

"El documental lo sacamos ahora por ese concierto y construimos como una línea de tiempo autobiográfica y familiar y un poco como toda mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis músicos, la gente con la q trabaje, era un poco el pretexto para contarlo todo desde un punto de vista musical", relata el cantante.

AÑOS EN ESPAÑA

La carrera musical del artista en España, fue de lo más prolífica.

Comenzó estrenando su debut como solista Coti y además grabó los discos Canciones para llevar, Esta mañana y otros cuentos, Gatos y Palomas y Malditas Canciones.

Coti, tuvo que trabajar mucho para encontrarse donde está ahora.

"Yo creo siempre en las trayectorias. Las trayectorias son lo más importante y lo mas difícil es mantenerse a través de los años activo, productivo, vigente, que uno se adapte a las modas, que hay canciones que tienen años que se mantienen todavía y eso se logra con trabajo, paciencia, pasión, ingredientes que tienen q ver con cada uno. Las modas suben y bajan, y hay artistas que son así pero no me considero como un artista de moda. Yo estoy en activo y cada vez más, siempre con sueños, con proyectos con propuestas y siempre aprendiendo", expresa.

"Fueron años hermosos y siguen siéndolo, mi relación con España sigue viva y vigente, viajo mucho para allí, ahora evidentemente no por esta situación pero yo sigo trabajando mucho allá, tengo mi casa allí, tengo mis amigos, mi equipo de trabajo, han sido años hermosos, de aprendizaje, de descubrir lugares paisajes, públicos, artistas, colegas que respeto y admiro, fueron años muy ricos que me construyeron en lo que soy", relata.

AUTOSHOW

Coti, ha sido el único cantante que ha hecho un autoshow en Argentina, desde la cuarentena.

El cantante, hizo un autoshow el 5 de septiembre y agotó todas las entradas. - Sebastian Cid

El 5 de septiembre, el artista cantaba sus temas en San Isidro, y agotó las entradas.

Él mismo, lo describe como ·"una acción alucinante".

"Resultó muy bien todo el trabajo que hicimos, es un trabajo muy arduo para poder hacer posible un protocolo en un concierto, para q todos nos cuidemos, fue un trabajo enorme entre un montón de gente y se abre una puerta. […]A partir de esa experiencia hay mucha gente pensando en esas posibilidades, y es un orgullo para mí", describe

EL MUNDO DE UN ARTISTA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

"Los artistas pensamos que lo último que sacamos es lo mas valioso, creo que eso es una fantasía y una ilusión que hay q mantener viva como corolario de un artista, esa ambición estética y artística tiene que estar intacta para seguir", afirma el músico, confirmando que la pandemia no le ha frenado.

Coti, expone que "uno siempre intenta buscar opciones para seguir trabajando, escribiendo, grabando incluso para seguir haciendo conciertos".

Sobre si está componiendo temas relacionados con el coronavirus, señala que no es "de escribir canciones periodísticas".

No obstante, si estrenó su tema Por ahí, justo al comenzar la pandemia, que "tiene mucha relación con esos primeros momentos de la cuarentena que fueron durísimos".

"Esa canción está teñida desde la energía, desde la imaginación, del reencuentro, de un montón de situaciones hermosas que perdimos y extrañamos", añade.

Mientras, el musicO dice que tiene el estudio de grabación en casa.

Los artistas, tienen la suerte de encerrarse en su micromundo a través de la creación. Y eso puede ser la mejor forma de evasión para algunos.

