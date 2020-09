La reina Rania nos enseña cómo llevar un vestido monocolor oscuro y tacones

View this post on Instagram

مع جلالة الملك اليوم خلال افتتاح مستشفى الإسعاف والطوارئ التابع لمستشفيات البشير وقسم الأورام الذي تم إعادة تأهيله مؤخرا #الأردن #حب_الأردن With His Majesty today at the inauguration of Al Bashir Hospital’s new emergency and oncology wards #Jordan #LoveJO