Susana Giménez regresó a Punta del Este en un vuelo privado

Susana Giménez volvió este domingo a Punta del Este, Uruguay, después de haber sido operada con éxito en Buenos Aires por la luxación de codo que había sufrido unos meses atrás.

La diva, cumplió el protocolo de 14 días de aislamiento y partió en un vuelo privado desde San Fernando, según el medio Teleshow.

La conductora, regresó a Buenos Aires el pasado 28 de agosto para hacerse una cirugía en su codo.

La operación, fue el 3 de septiembre en el Sanatorio Otamendi, a cargo del doctor Alejandro Druetto.

"Se realizó con éxito la reducción de la luxación del radio en su codo izquierdo y se evalúa la inestabilidad. La zona quedó inmovilizada con una calva de yeso plástico, lo que sería medio yeso. Y Susana deberá hacer fisioterapia intensiva durante cuatro semanas, en su domicilio", contó el doctor a Teleshow.

La lesión, había ocurrido debido a una caída que sufrió mientras sostenía a su perrita Rita.

Asimismo, también se hizo un tratamiento odontológico.

Tras la cirugía, la diva inició su recuperación y fase de aislamiento en su casa de Barrio Parque.

Apenas pasados los días, voló de nuevo a Punta del Este.

“Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí”, expresó la conductora a Farándula Show antes de embarcar.

Hoy a mediodía, subió una fotografía a su cuenta de Instagram del jardín de su vivienda en Buenos Aires.

"Así estaba mi jardín hoy a la mañana, todavía falta que se abran varias azaleas, pero ya se nota que está llegando la primavera", escribió.

