La princesa Amalia tiene el vestido perfecto para las adolescentes

View this post on Instagram

Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane openen een digitale kleedjesmarkt. Neem een kijkje op de #vrijmarkt via https://www.marktplaats.nl/m/kikavrijmarkt/ #koningin #Queen #Máxima #KoninginMáxima #prinses #Princess #Amalia #Alexia #Ariane #PrinsesAmalia #Prinses Alexia #PrinsesAriane #koningsdag #koningsdagThuis #kleedjesmarkt #vrijmarkt #kinderen #kika #kikavrijmarkt #marktplaats 📸RVD