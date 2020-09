Romina Gaetani confesó cómo enfrentó a Juan Darthés :"Fue difícil y necesité del apoyo de mis compañeras"

Romina Gaetani, se encontraba trabajando con Juan Darthés en la telenovela Simona en 2018, meses antes de que Thelma Fardin lo denunciase por violación.

Ella ya había compartido horas de grabación con el actor en Soy Gitano, allá por el año 2003.

No obstante, la oleada feminista no había llegado.

Por ende, las mujeres permitían ciertas actitudes que, en la actualidad, no son toleradas.

Frente a una serie de acusaciones por acoso que fueron públicas entre las que se suman las de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, Gaetani decidió hablar con el actor.

Juan Darthés, antes de la denuncia de Thlema Fardin por violación, acumulaba otras por acoso. - Instagram

En diálogo con Juan Etchegoyen este martes para Instagram Live Radio Mitre, contó los detalles de esa charla.

"Fue difícil y necesité del apoyo de mis compañeras", dijo la actriz.

Romina, contó que Mey Scápola y Ana María Orozco fueron quienes la “apuntalaron”.

También, expuso que la ayudó mucho pertenecer al colectivo de Actrices Argentinas.

“A partir de ahí se me abrió un mundo entero de experiencias, de compartir las mías, de aprender y de preguntar cuando no sé qué hacer, para saber qué es lo mejor en cada caso. Porque todos los casos son distintos”, expuso.

Sobre la conversación la calificó como un momento "difícil" al ser su compañero de reparto.

No obstante, decidió enfrentarlo.

Tuve una charla con él porque necesitaba tener una charla con él. Yo lo único que quería era dejarle en claro que iba a salir a apoyar a las mujeres que estaban saliendo a contar su verdad, sobre todo de la que más conocimiento tenía que era Calu Rivero”, explicó.

Después, sin profundizar mucho sobre la respuesta de Darthés, Romina describió cuál suele ser la reacción de las personas acusadas en este tipo de delitos.

"Hubo una respuesta, sí, pero voy a hablar en general. La contestación que tienen esas personas con un perfil psicópata, manipulador, es el mismo speech. Las mismas formas y casi las mismas palabras. La primera es: ‘No me di cuenta’. Nunca se dan cuenta. O si no: ‘No fue para tanto, no fue mi intención, quizás te pareció, no fue así…’", explanó.

Asimismo, reveló que ella también la pasó "mal" con el actor en otro momento.

"Cuando tenés una mala experiencia y llega el momento en que tomaste fuerzas y lo hablaste con tu terapeuta, con tu madre, con tu hermano, con quien sea, recién ahí podés asumir que te hizo daño lo que te hicieron", concluyó.

No te pierdas el video en