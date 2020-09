Los secretos del maquillaje juvenil de la princesa Leonor

View this post on Instagram

A new official photo of the Princess of Asturias👧👑 Leonor looks so lovely😍💗 – Una nueva foto oficial de la Princesa de Asturias👧👑 Leonor se ve tan encantadora😍💗 © Estela de Castro, Casa Real – #PrincessLeonor #PrincesaLeonor #PrincessofAsturias #PrincesadeAsturias #Spain #España #spanishroyalfamily #spanishroyals #lafamiliareal #lafamiliarealespañola #royals #girl #spanishgirl #princess #princesa #blondhair #blueeyes #adorable #lovely #beautiful #pretty #gorgeous #stunning