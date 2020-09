La princesa Charlene impone el uso del flequillo en esta temporada

View this post on Instagram

تسريحة جديدة! قصّة شعر جديدة لأميرة موناكو شارلين، أذكر أنني قمت بقص شعري غرة بهذه الطريقة حين كنت أقوم بتعديل خصلة ظهرت أطول من الأخرى، فكانت النتيجة تسريحة كشارلين، لكنها لم تعجب من حولي!! جميل أن أجد أميرة تعيد لي ذكريات الماضي بقصة شعرها هذه!! الأميرة شارلين دائما جريئة فيما يتعلق بإطلالاتها، لا سيما في تسريحة الشعر. ورغم أنّ البعض يتهمها بالبرودة، إلّا أنني أعتقد أن شخصيتها جريئة، لكنها تظهرها وقتما تشاء وليس بحسب ما يطلبه الجمهور!! فهي تبتسم ابتسامة عريضة إذا شعرت برغبة في ذلك، ومتى ما شعرت بالملل جربت قصة شعر جديدة! تستغل شكل وجهها البيضاوي الذي يناسبه كل التسريحات!! المناسبة هي حضور الأمير ألبرت وزوجته الأميرة شارلين افتتاحية سباق الدراجات المرحلة الأولى من الدورة ١٠٧ في نيس بفرنسا. في إحدى الصور نجدهما يمسكان يدي بعض 😁 ربما سئما من الشائعات أنها لا تحبه الخ ما رأيكم بالإطلالة الصفراء؟ والتسريحة؟ هل ستقلدينها لأجل الصيفية؟ هي تناسب من يناسب وجهها الغرة، لكن تزعجها خصلاتها على العينين!! Prince Albert and Princess Charlene of Monaco gave the start of the 107th edition of the Tour de France in Nice