Kate Middleton sale de su zona de confort con unos vaqueros

View this post on Instagram

📎Yesterday, the year ended with the project of the Duchess of Cambridge "Back to Nature", but now the exhibition goes into digital format! The Royal Agro-Cultural Community offers to join the virtual Flower Chelsea Show, where you can hear practical gardening tips from leading world designers and experts without leaving your own home 🏡 . . #katemiddleton#katemiddelton#katemiddletonstyle#katemiddletondress#katemiddletonofcambridge#katemiddletonlook#princessdiana#princesscharlotte#royalfamily#royal#cambridge#cambridgelife#princewilliam#princewilliamdukeofcambridge#кейтмиддлтон#кейтмидлтон