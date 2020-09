Entrevista a Julieta Laso:"No me siento una militante, sino alguien que se está transformando y hay que aprovechar lo que está pasando"

Si algo caracteriza a Julieta Laso profesionalmente es que su música es indescriptible.

Laso, comenzó bebiendo del tango, hasta que ingresó en la Orquesta Fernández Fierro, nacida en 2001 y actualmente una de las más prestigiosas de Argentina.

Laso, venía de hacer teatro pero fue contratada por la orquesta, donde estuvo ocho años.

"Yo había empezado con el tango nacional, y allí tienen punk, rock, todos queremos ser músicos y artistas contemporáneos, hablar de lo que vivimos, no solo del pasado glorioso que vivimos en el tango, y seguir con nuevas composiciones", expresa.

La artista, permaneció cuatro años en la orquesta, que le "cambió la vida".

La cantante, estuvo cuatro años en la Orquesta Fernández Fierro, donde dice que aprendió mucho a nivel profesional. - Instagram

El currículum musical de Laso se desglosa por un disco de tango que grabó hace diez años, otros dos con la Orquesta Fernández Fierro y el último es su primer solista, MartinGala.

"Es un disco de música nueva, de canciones nuevas, con una poesía muy urbana, pero no es un disco de tangos, empiezo a abrirme otros géneros, me doy muchos permisos, es un disco que lo hice mucho con el autor y los compositores, Diego Baiardi y Lisandro Silva Echevarría, ellos hicieron las canciones un poco a medida, salieron después de muchas charlas, de muchas conversaciones, es un disco que lo siento como muy personal porque todo lo que se va tocando me pertenece", asegura.

PRINCIPIOS LGTB Y FEMINISTA

La cantante, comenzó a estudiar Teatro a los 9 años y a los 17 se integró en la compañía de Omar Pacheco, donde se enteró de situaciones de abuso por parte de él.

"No fue una buena experiencia, no me gustó su envolvimiento, yo no tuve situación personal de abuso, pero sí me enteré, es una persona muy maltratadora, así que me fui del grupo", expresa.

Laso cuenta que tres años después, la contactaron las actrices que trabajaron con él y ahí empezaron con "el escrache".

Pacheco, apareció ahorcado en 2018, en el interior del teatro del que era presidente.

Tras las denuncias, su familia le había perdido el rastro.

Laso, quien devela que creció mucho con el feminismo, comenta que el país "está atravesando un momento histórico".

"Me ha modificado mucho mi relación con la forma de hacer las cosas, no me siento una militante, sino alguien que se está transformando y hay que aprovechar lo que está pasando", asevera.

La artista, abiertamente lesbiana, ha sufrido más de una discriminación por su condición sexual.

El periodista de un conocido diario, hace ya casi dos años, la definió como "la voz del tango 'gay friendly"", en lugar de escribir que era lesbiana.

Laso, comenta que luego se enteró que el redactor era un misógino pero afirma, tranquila que "el papelón lo hizo él".

La cantora, recuerda un episodio desagradable cuando iba a cantar tango.

"Una vez en un trabajo iba a cantar en un barco con tangos clásicos y el directos me dijo 'ponete un vestido' y el dueño del barco decía de mí que me movía raro y que era extraña", cuenta.

No bastante, Laso, aclara que al provenir de "un ámbito independiente", al no haber estudiado "el tango más rancio", y en su trabajo en la Orquesta de Fernández Fierro, donde había un ambiente liviano de prejuicios, no le ha tocado vivir experiencias de discriminación con discográficas.

CUARENTENA

Laso es porteña, pero actualmente reside en Salta, lo que describe como "un cambio muy grande".

Creativamente, dice encontrarse en "un momento muy difícil" debido a la incertidumbre y a "cómo cambió tanto el mundo".

No obstante, pese a la rudeza del camino, siente que ha aprendido el autoconocimiento y a extraer su fortaleza y también agrega que le parece "muy positivo que quedasen descubiertas las distintas desigualdades y el deterioro que hay".

"Acá estamos poniéndole pecho a la cosa y eso cambia las actitudes de cada uno, de cómo pararse ante esa realidad", reflexiona.

La artista, se encuentra inmersa en la grabación de un nuevo disco, que se llamará La Caldera.

Explica que hay cuatro canciones subidas en las plataformas y que es un álbum "que va por el mismo camino de MartinGala".

Laso, afirma que nunca abandonó la interpretación y que cuándo se sube al escenario, en sus cantos saca todas sus dotes de actriz.

"A campo abierto, verde desierto, el galope se hace corazón, esa alma fuerte que nunca se pierde, que suelta su intensa emoción", reza El pampero, un tema de su disco de MartinGala.

