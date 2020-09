El melódico pop de Benee llega desde Nueva Zelanda para sorprender a todos.

Apenas tiene 20 años de edad pero esta joven cantante originaria de Auckland, Nueva Zelanda, se está apoderando del mundo con su pegajosa música. Benee definitivamente ha logrado un gran éxito, siendo Supalonely una de las canciones del momento. Pero antes explotar en TikTok, Benee ya tenía una gran reputación como talento emergente en su país. En 2019 se llevó cuatro premios Tūī en los New Zealand Music Awards, incluido el sencillo del año (por Soaked), mejor solista, mejor artista revelación y mejor artista pop.

En entrevista con Nueva Mujer tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre su música, la fama, sus sueños y la forma en la que está viviendo la situación actual.

Me encanta tu vibra y tu estilo, ¿de dónde viene la inspiración de todo esto que le estás presentando al mundo?

“¡De todas partes! De mis amigos, de mi mamá. Todo a mi alrededor es una inspiración tanto para mi música como para mi forma de vestir”

¿Tienes alguien a quien admiras en la escena musical que te inspira a componer o a tu forma de cantar?

“Me encanta Björk y Radiohead aunque también soy muy fan de Grimes en estos momentos.

¿Por qué Benee? ¿De dónde viene el nombre?

“Bueno mi nombre completo es Stella Bennett así que es un apodo que siempre me han puesto”

Apenas tienes 20 años pero ¿te imaginabas estar haciendo música o soñabas con algo más?

“Nunca me imaginé haciendo música como una carrera. Cuando comienzas en esto te das cuenta de cuántos lo han intentado y eso es algo aterrador. Es un mundo enorme. Creo que fue en el ultimo año de preparatoria cuando decidí que quería hacer algo que realmente disfrutara que es la música. La vida no es tan larga así que mejor estar en algo que te haga feliz”

Este año ha sido una sacudida para muchos artistas pero Tik Tok se ha convertido en una gran plataforma para los talentos jóvenes como tú. ¿Qué opinas del éxito que Supalonely y Glitter tienen por ahí?

“¡Ya sé! Es una locura pero obviamente me encanta. Esta plataforma nos emociona a los artistas. Es una forma de transmitir música y descubrir nuevos talentos, además es muy rápida la forma en la que expones lo qué haces. Ha sido increíble para mí y estoy intentando aprender más de cómo funciona”

Es un lugar muy loco ¿Ya has aprendido los bailes virales que hicieron con tus canciones?

“Más o menos. Está muy difícil y soy muy mala bailando”

Supalonely, es una canción sobre una ruptura pero no es para nada triste, al contrario, te hace querer bailar y pensar que todo está bien, ¿tiene que ver con tu forma de ver la vida y la forma en la que superas la adversidad?

“Definitivamente. No me gusta sentir pena por mí, me gusta reír y reír. Con esta canción quería mostrar ese contraste de tener una letra triste pero con gran ritmo”

¿Cuál es tu proceso para hacer música?, ¿será tienes que pasar por una ruptura para inspirarte?

“Bueno me pasó con Supalonely pero a veces también viene de sueños o de conversaciones de las que quiero escribir”

¿Qué has hecho durante este tiempo que antes no hacías? ¿Será que estás escribiendo más canciones o has decidido descansar un poco?

“He tenido más tiempo para pensar en lo que hago e inspirarme para escribir. Cuando estoy en tour no tengo mucho tiempo para crear algo nuevo porque estoy concentrada en el show pero ahora he podido hacer más”

Las cosas han cambiado mucho ¿qué es lo que extrañas más de los tiempos antes de la pandemia?

“Dar shows. Ahora tengo tantas ganas de pararme en un escenario. Es loco porque cuando te presentas conoces a tantas personas y cada canción adquiere un significado diferente. Extraño mucho esa sensación”

Hablando de todo esto que extrañas, ¿qué consejo te darías a ti misma ahora que regreses a los escenarios?

“Wow, no lo sé. Quizá sólo aprovechar al máximo cada cosa que haces porque el tiempo pasa tan rápido. Estos tres años que he estado en la escena han volado así que creo que no hay que dar nada por hecho y hay que disfrutar lo más posible lo que tengamos ahora”

¿Qué viene para ti ahora?

“Tengo planes de tour en octubre, en Nueva Zelanda. Espero que todo salga bien. También se viene mi album que está casi listo y saldrá antes de que termine el año. Esos dos son mis grandes planes hasta ahora. No tengo mucho porque no sabemos qué va a pasar”.

