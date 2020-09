Esmeralda Mitre dejó a dos parejas fuera de Cantando 2020 y pasa a la siguiente ronda

Esmeralda Mitre, venció este martes a dos parejas en Cantando 2020, por lo que pasa a la siguiente fase.

Al comienzo del programa, la actriz hizo un descargo sobre lo ocurrido con su hisopado de Covid-19.

Este, era negativo, pero por un error fue catalogado como positivo en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria).

la actriz, pasó este martes a una segunda ronda.

Mitre, explicó que se había hecho el hisopado porque su coach había estado con una persona que dio positivo.

"El viernes vine al programa sabiendo que era negativo. No tenía por qué decirlo, fue por precaución, yo no tenía ni un gramo de fiebre", agregó.

La actriz, expresó su dolor ante las críticas que recibió por ir al ciclo.

"A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto", señaló.

En ese punto, no pudo contenerse y se echó a llorar.

"¡Oh, casualidad Soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada”, continuó.

Asimismo agregó que era "un tema un poco complicado".

"Fue un día muy duro para mí, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo este juego, te quiero mucho Ángel (De Brito) y Laurita (Fernández), estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control”, comenzó la actriz en su descargo ante la presencia del resto de sus compañeros del certamen que en algún punto se mostraron preocupados por la situación. Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un tema de salud", declaró.

No te pierdas el video en