Cantando 2020: La respuesta de Laurita Fernández ante la invitación de Agustín Sierra a "tomar unos mates"

Agustín Cachete Sierra se presentó junto a su partner, Inbal Comedy, a la gala de este lunes de Cantando 2020 para interpretar su versión del famoso tema “Auto Rojo”, de Vilma Palma e Vampiros.

El actor, se hizo con 10 puntos.

Lo que más se comentó, fue su interés hacia Laurita Fernández la co conductora.

Fue el conductor, Ángel de Brito, quien le sacó el tema.

Sierra, aclaró lo que, en realidad quiso decir en la entrevista a la que se refería de Brito

contexto en una entrevista: “Pusieron ‘Agus Sierra, enamorado de Laurita Fernández’. Me pareció un montón. Lo que dije es que me parece una mujer hermosa y que ahora entendemos que está en una relación o está intentando reconstruirla, así que no es el momento. Pero uno nunca pierde las esperanzas. Siempre hay que ser positivo, en el banco de espera, para ser respetuoso".

Mientras, Fernández, trató de esquivar la atención sobre ella y le preguntó cómo era de "seductor a la hora de encarar a una chica".

“No me preguntes mucho sobre eso, Laurita… Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a mi perra, Marta. Escuché que (a Laurita) no le gusta la cerveza, así que podemos tomar mate el día de mañana…", respondió el artista.

Laurita Fernández, le respondió contundentemente.

Ya tengo quien me cebe mates… Me gusta el mate dulce con mucho edulcorante. Sí, un asco", respondió para cerrar el tema.

Agustín, preguntó si podría invitarla a comer sushi pero Laurita volvió aa negarse, diciendo que prefería el asado.

Con esta salida, la co conductora de Cantando 2020 dejó en claro su relación con Nicolás Cabré.

