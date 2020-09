Thalía se une al reto del 'cambio' en TikTok con un corsé de cuero con púas y falda transparente de encaje

View this post on Instagram

¡CELEBRANDO EL LANZAMIENTO DE #THALIAENPRIMERAFILA 10° ANIVERSARIO EN VINIL! Ya está disponible la edición especial, a sus diez años, de #PrimeraFila en vinil. ¿Qué esperas para recordar este momento tan importante? ❤️🎧💋 ➡️ Encuéntralo en Mixup, @Sanborns y @AmazonMexico. #ThaliaenPrimeraFila 10° Aniversario #1F #Vinil #Vinyl #ThaliaPrimeraFila #Thalia1FVinil #Mixup #Sanborns #AmazonMexico