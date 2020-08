En medio de la polémica judicial se filtran chats entre Pampita y su exniñera

La denuncia por "hostigamiento y maltrato psicológico" de la exniñera de Pampita, Viviana Benítez, a finales del año pasado había sido desestimada por la doctora Cinthia Raquel, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, por "inexistencia de delito".

No obstante, a finales de mes la justicia revocó el dictamen, por ello, el caso seguirá su curso y se reabrirá la investigación.

A raíz de esto, Pampita declaró en Intrusos que "no era un revés judicial". "Estoy muy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila. Tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada",añadió.

En medio del escándalo, se filtraron chats de Benítez con la modelo. Estas conversaciones fueron mandadas por la propia Pampita a Maite Peñoñori, cronista de Los Ángeles a la mañana.

El conductor, Ángel de Brito fue leyendo todas las capturas de pantalla este jueves.

En primer lugar, Pampita le escribía a Benítez, pidiéndole hablar porque no entendía su renuncia.

"Acá me dijo Mariela que dejaste la llave. Yo te considero mi amiga. Creo que tenemos que hablar en persona, no podés irte así después de tantos años. Sin hablar sin despedirte. Acá nadie te hizo nada para que estés así. Te pido que vengas a hablar, más allá de lo que decidas", le escribió en su momento la modelo.

A finales de año, Pampita fue demandada por "maltrato psicológico y hostigamiento" por Viviana Benítez, niñera de sus hijos a quien había invitado a su casamiento. - Instagram

"Las veces que te hablé nunca me quisiste escuchar. Es más, me dijiste que no querías un reclamo más. Ya está, ya no tengo nada que hablar", fue la respuesta de Benítez.

Asimismo, en marzo, la exniñera le escribió para avisarle que tenía muchas fotos y videos de sus hijos -Benicio, Beltrán y Bautista- y que se los quería enviar para poder borrarlos.

"Para mí no son nada gratos (en referencia a ese material) después de las cosas que han pasado", exponía.

Después del conflicto, la conductora ha decidido contratar a un niñero hombre.

Tenía cinco varones en la casa, mis tres hijos, mi sobrino, y uno de los hijos de Robert, que también es varón. Así que era mucho mejor alguien que juegue al fútbol, se meta a la pileta y juegue a la Play”, explicó respecto a su decisión.

