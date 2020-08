Benjamín Amadeo, sobre Crímenes de Familia:"Esta película venía a ponerle imagen, nombres, color y situación a una temática que es muy común"

Benjamín Amadeo ha estrenado en Netflix Crímenes de familia, la nueva película en la que participa.

Apenas estuvo disponible en el gigante de streaming y se consolidó durante días como la más vista en Argentina.

Hoy en día, figura en el puesto número cuatro.

Crímenes de familia, dirigida por Sebastián Schindel, narra la historia de una familia adinerada que recibe la llamada de su único hijo, acusado de tentativa de homicidio y violación por su expareja.

A partir de esos momentos, su madre, Cecilia Roth, se volcará por completo en el seguimiento de la causa.

El papel que interpreta Amadeo, es muy complejo y encierra varios interrogantes a medida que se va desempeñando la trama.

"Hay muchas actitudes que tiene este personaje que a mí no me tocó actuarlas. Eso es algo interesante desde el punto de vista del guion. Las peores cosas que se dicen de él no se ven, se dice, uno se entera".