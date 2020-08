El ex esposo de Meghan Markle se convirtió en papá

View this post on Instagram

Meghan Markle teve um relacionamento de sete anos com o diretor Trevor Engelson. Os dois se casaram em 2011 na Jamaica e se separaram somente dois anos depois, em 2013. E o documentário "Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood", da rede de televisão britânica "Channel Five", revelou o motivo da dupla ter se divorciado. Segundo informações do site Mirror, quem deu detalhes sobre a relação de Meghan e Trevor foi a correspondente real Ashley Pierson: "O problema com o casamento foi a distância. Logo que eles casaram ela conseguiu o papel em Suits e foi para Toronto, no Canadá, enquanto ele ainda vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos. O relacionamento simplesmente não durou". Pelo menos Meghan encontrou a felicidade novamente, não é?