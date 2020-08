Los nuevos amigos de William y Kate tras la partida de Meghan y Harry

View this post on Instagram

#NEWS Congratulations! Princess Charlotte's teacher marries her godfather with just their parents and siblings present. Thomas van Straubenzee married Lucy Lanigan-O'Keeffe in Chelsea last month Thomas, 38, is a childhood friend of Prince William and Charlotte's godfather Lucy is an assistant head teacher at Thomas' Clapham and teaches at school's Battersea branch where Princess Charlotte and brother Prince George attend Charlotte was set to be a bridesmaid and William an usher, but wedding was scaled down due to Covid-19 restrictions They married at Chelsea Old Church, in south west London, on July 24 with only their parents and siblings present as they were forced to delay and downscale their plans due to the coronavirus pandemic, the Sunday Times reported. The Cambridges are believed to have helped spark the flames of romance between the pair, who are expecting their first child. Mr van Straubenzee, who works as a partner in the private office of estate agent Knight Frank, has known William since prep school, with his family being known as one of the royal family's closest and most loyal allies. . . . 🇪🇸 Thomas van Straubenzee se casó con Lucy Lanigan-O'Keeffe en Chelsea el mes pasado Thomas, de 38 años, es amigo de la infancia del príncipe William y Thomas van Straubenzee se casó con Lucy Lanigan-O'Keeffe en Chelsea el mes pasado Thomas, de 38 años, es amigo de la infancia del príncipe William y padrino de Charlotte. Lucy es directora en Thomas 'Clapham y enseña en la sucursal de Battersea, donde asisten la princesa Charlotte y el hermano Prince George. Charlotte iba a ser una dama de honor y William un testigo, pero la boda se redujo debido a las restricciones de Covid-19 Charlotte. Lucy es directora asistente en Thomas 'Clapham y enseña en la sucursal de Battersea de la escuela, donde asisten la princesa Charlotte y el hermano Prince George. Charlotte iba a ser una dama de honor y William un testigo pero debido al Covid todo se canceló.