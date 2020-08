Suri Cruise muestra un vestido floral adorable con sandalias doradas estilo romano

View this post on Instagram

Princess Suri Cruise and Mommy Katie Holmes all dressed in their Fashion Sense for a day in Big Apple on Saturday. Pic taken on 23 August, 2020. Princesses of Life !! Love ya forever !! ❤❤❤😊😊💗💗💗💓💓💓👸👸👸👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧 #suricruise #katieholmes #tomcruise #itgirl #followme #bigapple #nyc #fashion #fashionstyle #fashiongirl #suricruisefashionista #outfit #hollywood #hollywoodkids #famouskids #shilohjoliepitt #kimkardashian #kyliejenner #kendalljenner # #khloekardashian #kourtneykardashian #selenagomez #justinbieber #taylorswift #beyonce #stormi #stormiwebster #northwest