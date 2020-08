La Reina Máxima en aprietos por sus polémicas fotos de sus vacaciones

View this post on Instagram

Vacanze in Grecia per Willem Alexander e Maxima. I sovrani d'Olanda sono a bordo di Alma, 16 metri, un "Wajer 55" costruito a Heeg nei Paesi Bassi, che hanno recentemente acquistato per due milioni di euro. Con quattro posti letto, zona barbecue, bagno e tettuccio parasole a scomparsa, è considerato il più piccolo yacht di lusso sul mercato. La coppia reale ora sta navigando tra Mykonos e Milos.