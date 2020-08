Marcelo Tinelli y Jorge Lanata se reconcilian tras haber intercambiado diferencias

Este martes, Jorge Lanata estuvo invitado a Mujeres de El Trece, donde hizo varias confesiones.

La participación del periodista sorprendió porque se trata de un ciclo producido por LaFlia, empresa de Marcelo Tinelli.

A lo largo de estos años y concretamente hace unos meses, los conductores han mantenido peleas públicas, por temas de ideología política.

Lanata, El periodista valoró la invitación.

Después se lo hizo saber asus compañeros de Lanata sin filtro, su programa de Radio Mitre.

"Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen', porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien", señaló.

Asimismo, en el programa, halagó el trabajo de Tinelli.

"Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno", sostuvo.

Además, reveló la conversación privada que sostuvo con el conductor de Showmatch.

“Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”, contó.

Fiel a su estilo irónico agregó que "triunfó el amor".

Por su parte, Tinelli se expresó en Twitter.

El presentador, expresó su alegría del rating que hizo Mujeres de El Trece durante la extensa entrevista con Jorge Lanata.

Marcelo, retuiteó un mensaje que destacaba el pico de 6.6 puntos de rating a las 15:24, cuando el nuevo ciclo competía con Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

Esto supondría el fin del hacha de guerra que ambos mediáticos habían mantenido públicamente.

