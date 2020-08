Cómo avanza la salud de Eduardo Feinmann, internado por coronavirus

Eduardo Feinamnn, fue internado en el Sanatorio Otamendi tras registrar fiebre alta.

El abogado y conductor, ingresó con fiebre alta y un estado de salud que requería mayor observación médica.

El abogado y periodista confirmó que tenía Covid-19 pero ahora mismo se encuentra estable. - Instagram

El conductor de radio Rivadavia y A24 contó la semana pasada que tenía coronavirus pero que hasta el momento, no había presentado síntomas.

Marcela Tauro, su colega y amiga, contó en el programa Fantino a la tarde (América) que le había mandado un mensaje para saber cómo estaba. "

La respuesta Feinmann fue: "Rezá por mí".

De todas formas, la periodista dio un mensaje tranquilizador.

Tauro, contó que luego de eso había hablado con Lucía, la novia del periodista, quien la "calmó".

"Ella me dijo que desde el día que le había dado positivo a Eduardo empezó con la fiebre, que si bien nunca pasó los 38 [grados] no bajaba y era constante. No se la podían bajar y no dormía".

Por eso, de acuerdo a lo que contó Tauro, aconsejaron internar al periodista.

"Anoche pudo dormir y le bajó la fiebre, y ahora está en una habitación común", agregó la panelista.

El locutor, está en el día noveno de la enfermedad y se encuentra en un estado general de salud bueno.

No obstante, los médicos le sugirieron que quedara internado en el Otamendipara seguir de cerca su evolución y evitar futuras complicaciones.

Una vez controlada la temperatura volverá a su domicilio, confiaron gente del entorno del periodista a La Nación.

El día en que se enteró del resultado, Feinmann lo confirmó en su cuenta de Twitter.