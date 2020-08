Confesiones de Jorge Lanata: "Las minas son geniales, están mal de la cabeza"

El periodista Jorge Lanata habló sin pelos en la lengua sobre varios temas en el programa Mujeresdeltrece.

"Las minas son geniales, están mal de la cabeza. Prefiero trabajar con mujeres, no importa si son trans o qué. Yo prefiero que el cupo sea por inteligencia", aseguró.

Asimismo, reveló sus inseguridaes.

"Soy acomplejado con el tema de la imagen. Es lo que menos me gusta de mí. Los primeros dos años en América laburaba con los monitores al revés", confesó.

Agregó que después estudió su "relación con la cámara".

"Hoy te hago cualquier cosa y nada me da vergüenza. Hay que decirle a la cámara que vas a "garcharla", no sé… estar cerca. Tinelli lo sabe hacer bien, es un gran conductor. Un día logré librarme de mi imagen", comentó.

Lanata, habló también sobre Susana Giménez, de quien dijo que no la conocía "tanto" pero que la quiere.

"Es lo que se ve y eso me acerca mucho a ella. Una vez le regalé una lapicera en un Martín Fierro y se acuerda todavía", recordó.

Además salió el tema del porqué de su distanciamiento de Fito Páez, de quien dijo que eran muy amigos pero "se rompió porque se hizo K."(kirchnerista).

Las confesiones de Jorge Lanata en Mujereseltrece. - captura youtube

Además, mencionó a Charly García, de quien dijo que envidiaba su relación amistosa con Páez.

"Le tenía celos a Fito Páez y no se por qué, porque es mucho más talentoso. […] Charly es muy talentoso, desgraciadamente no pudo dejar la droga a tiempo y eso lo perjudicó mucho. Es muy talentoso y se destruyó a sí mismo", analizó.

También habló de la nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, quien ahora la reemplaza en sus ciclos.

"Hace un buen programa. No me gusta cuando se equivoca, dice boludeces y después se desdice. Ahí me parece una tonta. Pero es divina y fotografía muy bien, como Graciela Borges. Me interesa más haciendo el programa que como actriz", expuso.

No te pierdas el video en