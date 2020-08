Salma Hayek cautiva con su belleza natural sin nada de maquillaje y traje de baño escotado

Salma Hayek sabe cómo enamorar a sus fanáticos y así lo demuestra con cada fotografía que comparte en sus redes sociales. La actriz dejó ver que tiene amor propio con su más reciente publicación, en la que aparece sin nada de maquillaje.

A sus 53 años, la actriz mexicana lució hermosa en un día de tomar sol. En las más recientes publicaciones de la famosa, ha aparecido con su cutis al natural, dejando así lecciones de amor propio.

De hecho, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, Salma aprovechó para ver su lado más natural en diversas ocasiones, entre las que destacó la ocasión en la que dejó ver su cabello con canas.

La mexicana no tiene miedo de mostrar cómo han pasado los años, pues constantemente muestra las fotografías de cuando apenas iniciaba en el mundo de la actuación y es que no cabe duda de que el tiempo no parece transcurrir en su piel.

El traje de baño de Salma Hayek también impactó

Además de su indiscutible belleza natural, Salma se robó las miradas por el elegante y revelador traje de baño que lució.

Se trataba de una pieza enteriza con un profundo escote enterizo que dejaba ver las curvas de la actriz. Este tipo de atuendos son comunes en la famosa, pues no tiene miedo de mostrar un poco y demostrar lo mucho que se aprecia a sí misma.

Tanto los trajes de baños enterizos como los bikini son bienvenidos para Salma. En otras de sus fotografías recientemente publicadas, se dejó ver con un bañador de dos piezas oscuro.

Otro de sus atuendos destacó por ser de un color vinotinto que, aunque tenía un toque revelador, llamó la atención por la elegancia de unos sutiles detalles en dorado.

