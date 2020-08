Las extravagantes zapatillas de Kim Kardashian que vas a querer para estar cómoda

La socialité, modelo y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, siempre aprovecha el tiempo libre para pasear con su familia y que mejor lugar que ir a la playa con sus pequeños.

Recientemente, la estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians modeló con mucho estilo con su hija mayor North West en una tabla de surfear y disfrutando el agua y el sol.

Kim lució un llamativo traje de neopreno negro de cuerpo entero y ajustado a su voluptuosa figura. También llevó un chaleco salvavidas que combinaba con el resto de su outfit.

Pero, lo que más llamó la atención de la socialité fueron su llamativo calzado futurista y de color blanco que también la ayudó a mantener el equilibrio mientras permanecía en la tabla con el remo.

Apoyando a su esposo

El calzado se trató de un modelo perteneciente a la línea de zapatos futuristas de Kanye West, específicamente las zapatillas conocidas como Yeezy Foam Runner de “Ararat”.

Las zapatillas para la playa tienen un precio nada accesible para muchos: entre 350 y 500 dólares y son la alternativa de la otra empresa con los modelos zuecos y clásicos de Crocs.

Kim optó por unos zapatos de color blanco, aunque los hay de todos los colores para los distintos gustos.

El calzado es fabricado con espuma de algas de alta duración, súper resistentes y perfecto para ir a la playa y surfear las olas. Igualmente, son aerodinámicos y cuenta con agujeros para una mejor ventilación de los pies.

Cuando se trata de estilo personal en general, Kardashian a menudo también prefiere la ropa de la colección Yeezy de su esposo. Algunas ocasiones se le ha visto con tenis deportivos de la línea Adidas Yeezy.

Kim Kardashian no pierde ocasión para apoyar la empresa de su pareja y, en especial, su línea de calzados y ropa. Ella en la actualidad es toda una empresaria exitosa con su línea de fajas y ropa interior Skims que lanzó en 2019. Además, fundó su propia línea de maquillaje, KKW Beauty, que ha tenido un crecimiento impactante en los últimos 12 meses.

