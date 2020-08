Cruce entre Laurita Fernández y Nacha Guevara en Cantando 2020

Laurita Fernández y Nacha Guevara protagonizaron una pequeña discusión en la gala de este lunes de Cantando 2020.

Esta, tuvo su cierre con Agustín Sierra y su pareja, Inbal Comedy, quienes interpretaron Bombón asesino.

Nacha Guevara, quien ejerce como jurado, les dijo que se aburrió y que esperaba más "entusiasmo".

Esto provocó que Laurita Fernández los defendiese, diciendo que no tenían la culpa de ser los últimos.

El comentario generó una discusión entre la diva y la co conductora.

Guevara, arremetió contra Fernández, comentando que "quien había hablado de culpa" y le preguntó, irónica, si era "la madrina" de Sierra.

Por su parte, la co conductora, respondió que había querido colaborar con ellos al ser los últimos que presentaron su número.

Sin embargo, Nacha comentó que no hacía falta, lo que hizo que Fernández, todavía con buen talante, dijese que no iba a participar más con sus opiniones.

"Pobre Mariano, ¿cómo hace para hacerte callar?" Le preguntó la diva, queriendo referirse a la pareja de Laurita.

Ella, quien está de novia con Nico Cabré, preguntó que quién era Mariano.

La diva, contestó que sería "el anterior".

"Era Fede (Bal) el anterior. ¿Te confundiste con Mariano Martínez? Pero Laurita, ¿vos saliste con él?", intervino el conductor, Ángel de Brito.

Laurita respondió que solo había sido su compañero de tira y que eran "conocidos".

"Lo que pasa es que con la larga lista de…"interrumpió Guevara, aludiendo a los novios que había tenido Fernández.

El comentario de Nacha Guevara sobre la vida sentimental de Fernández, enojó a la co conductora. - Instagram

Este comentario no pasó desapercibido para Laurita que se adelantó unos pasos, preguntando a qué lista se refería.

"Te felicito y me encanta", expresó Guevara, pero la co conductora se ofendió.

“¿Larga la lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad que no tiene nada que ver”, expuso.

Nacha le reprochó que no tuviese sentido del humor.

“No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado”, cerró el tema Laurita, y la jurado continuó con su devolución.

