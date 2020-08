Netflix estrenará polémica serie animada para adultos

Netflix vuelve a apostar a la animación para adultos con Hoops, una serie de 1 capítulos, sobre el obsceno entrenador de básquetbol Ben Hopkin y sus problemas dentro y fuera de la cancha.

El servicio de streaming, a decir de la revista GQ, se estrenó en el terreno de los dibujos para adultos con un hit como BoJack Horseman, pero las cosas no le han ido demasiado bien desde entonces.

Pero no gustó. Quedó por debajo de las expectativas de los fans de Matt Groening, con Love, Death & Robots, que tenía algo de "mucho ruido y pocas nueces".

F is for Family nunca logró despegar del todo y propuestas como Tuca & Bertie o The Midnight Gospel han generado un cierto culto, pero no se puede decir que hayan llegado a un público masivo.

Hoops serie de Netflix - Instagram

Todo eso podría cambiar con Hoops, una serie que quizá recuerde a Paradise PD en su apuesta por el humor políticamente incorrecto, pero que promete un trabajo de personajes y situaciones mucho mayor.

¿De qué trata?

El sueño entrenador del equipo de básquetbol de la secundaria Lenwood, es lograr algún día entrenar a un equipo profesional, además tener una piscina infinita, de aquellas que parecen extenderse en el horizonte.

Pero debe resignarse con guiar las vidas deportivas de un singular grupo de jovencitos, cuya habilidad con el balón es nula.

Ante ello, Hopkins debe convencer de ingresar al equipo al único estudiante de la secundaria que podría ser su jugador estrella, para así conservar su trabajo. Su nombre es Matty y posee más de dos metros de altura.

Además el entrenador tiene otros problemas, como la constante negación a otorgarle el divorcio a su ex mujer, la criadora de caballos Shannon, quien ahora está de novia con su mejor amigo y ayudante en los entrenamientos, el calmado Ron.

