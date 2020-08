La oscura historia que oculta la nueva mansión de Meghan Markle y Harry en California

Hace unos meses que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron renunciar a la realeza británica e iniciar una nueva vida junto a su pequeño hijo, Archie.

Uno de los pasos más importantes para su estabilidad fue dado recientemente con la adquisición de la mansión en la que vivirá la familia en Santa Bárbara, California. Sin embargo, con la compra de la propiedad, una historia oscura, que involucra violencia doméstica, salió a la luz.

Anna Fedoseeva, exesposa del antiguo propietario de la mansión, criticó a la duquesa por comparar la vivienda de 14 millones de dólares a un hombre que fue denunciado por violencia doméstica.

Meghan Markle muestra cómo llevar shorts de manera elegante después de los 30 La celebridad reapareció recientemente con el príncipe Harry.

Meghan Markle suele luchar por los derechos por las mujeres

Meghan Markle y el príncipe Harry. - Instagram

Según Fedoseeva, su exesposo, el banquero multimillonario Serguey Grishin, es un “hombre peligroso”.

Los documentos del proceso judicial indican que Grishin habría amenazado de muerte a Fedoseeva y la habría apuntado con un arma en la cabeza.

La mujer habló con el diario británico The Sun y dijo: “Meghan lucha por los derechos de las mujeres. Pero en mi caso, eso significa simplemente estar viva. No es prudente que se rodeen de él ni de nadie que está cerca de él”.

La abogada de la presunta víctima afirmó: “Si no fuera por el error del agente de Megan y Harry, el mundo no habría conocido las historias de Grishin. Anna y Jennifer no son las únicas que sufrieron”.

Pese a esto, Meghan y Harry están dispuestos a continuar con el curso de su nueva vida y darle un futuro tranquilo y feliz a su pequeño.

Te mostramos en video: