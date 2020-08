Juana Viale responde a Carolina Papaleo tras su polémico comentario sobre la UBA

Este último fin de semana, Juana Viale declaró en La noche de Mirtha Legrand que "antes estudiar en la UBA era palabra santa".

"Sigue siendo, sigue siendo", la contradijo su invitado, el conductor Horacio Cabak.

"Si estudiabas en una universidad, los requisitos para ciertos trabajos decían que si venías de una de esas facultades, que se abstengan", respondió la artista.

Los dichos de la nieta de Mirtha Legrand en los que defendía la educación privada frente a la pública originaron repudio a varias personas, famosos incluidos. - captura youtube

La conductora, agregó que "hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada" y que no hablaba "de esta época específica, porque no se cumplen los días necesarios para hacer la escuela, porque hay maestros que no van a estudiar o porque no reciben un sueldo".

Esto provocó que la actriz Carolina Papaleo escribiese un comentario crítico por Twitter.

"Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA", escribió.

Junto a este mensaje, destacó un artículo de Infobae en 2019, que indicaba que por "quinto año consecutivo, la UBA fue elegida como la mejor universidad de Latinoamérica".

Juana Viale, le contestó, en un tono más tranquilizador también por Twitter.

"No te pongas así…yo también estudié en la escuela pública", indicó.

El comentario de Viale no pasó desapercibido al periodista Jorge Rial, quien denostó la educación de la actriz.

El conductor de Intrusos, hizo un análisis sobre su nivel académico.

"Vamos a hablar de Juana Viale que dijo ‘caes en la universidad pública’. Lo mismo que dijo el gobernador alguna vez, ¿se acuerdan? Tiene el secundario nada más, Juana Viale. Y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene", expuso.

No te pierdas el video en