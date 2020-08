Andrea Politti se despide entre lágrimas del taller Corte y Confección

Corte y Confección, conducido por Andrea Politti, ha sido un ciclo que duró 20 meses en El Trece.

El ciclo, estrenado el 14 de enero, tuvo tres temporadas con buenos números de audiencia.

Sin embargo, la producción decidió un recambio en la programación del canal que dirige Adrián Suar sale de la pantalla.

El envío será reemplazado por un nuevo programa que producirá la productora de Marcelo Tinelli.

Este, será el magazine Mujeres que contará con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y Jimena Grandinet.

Politti, se despidió este miércoles con un emotivo mensaje.

"En este programa en el que uno pone el corazón todas las tardes, porque yo tengo este programa y no puedo hacer otra cosa. No tengo esa capacidad, yo me entrego tanto, psicológicamente, espiritualmente y físicamente en todo lo que hago, que lo hago de corazón. Con virtudes y defectos, porque trato de aprender cada día. Y la verdad que no sé en qué otro programa nos encontraremos, vos y yo. Pero sé que hay como un vínculo único, por lo menos hasta acá”, comenzó diciendo".

La conductora, no ocultó su emoción al anunciar el cierre del taller.

Después, agregó que últimamente se emociona "mucho", lo que asoció a la situación actual de incertidumbre por el Covid-19.

“Este programa es así, todo lo dijimos desde el corazón y lo dimos todo, con alma y vida. Así que yo espero que les haya llegado a ustedes también lo que es la moda, lo que significa el oficio, qué lindo es que puedan surgir modelos que no se imaginaron que podían estar en una pasarela y toda una gran cantidad de temas que se dispararon desde este programa”, agregó.

La conductora, finalizó agradeciendo a sus compañeros y miembros del equipo.

"Gracias por estar ahí. Y se cierran las puertas de este taller maravilloso", concluyó.

No te pierdas el video en