Jennifer Lopez guarda cinco anillos de compromiso y este es el más valioso

En más de medio sigle de vida, a Jennifer Lopez le han pedido matrimonio en cinco ocasiones con un buen anillo de compromiso por delante, como le corresponde a una diva como ella.

Así son las zapatillas deportivas que Nike personalizó para Jennifer Lopez Los fans de la diva quedaron enamorados de su calzado

Tal parece que la artista no jugaba cuando cantaba "¿Y el anillo pa’ cuando?", y que la indirecta era para su novio, el ex beisbolista y empresario Alex Rodriguez quien no tardó en obsequiarle la joya.

Así se sumó con el número cinco a la caja de alhajas que ella tiene llena de anillos de compromiso y aquí te contamos cuáles son y lo que valen, en orden cronológico descendente.

5. El de ARod, el vigente

Fue en marzo pasado, en una playa de Bahamas, cuando ARod le hace entrega de un diamante de corte esmeralda, valorado en 2 millones de dólares.

4. El del padre de sus hijos, el más valioso

Unos días después de la ruptura con el actor Ben Affleck, la actriz y cantante se entregó a los brazos de su compatriota Marc Anthony.

El salsero le regaló un diamante rosa de 8,5 quilates, también de Harry Winston, que dobló el precio del de Ben Affleck: $5 millones.

La pareja se casó en 2003 y tuvieron a los gemelos, Max y Emme. Se divorciaron en 2015.

Marc Anthony reaparece de cabello largo, desaliñado y enciente el debate Sus seguidores se mostraron a favor y en contra de la apariencia del cantante

3. El de la promesa inclumplida

Se conocieron durante el rodaje de Gigli, en 2002. Ben Affleck le propuso matrimonio con un diamante rosa de seis quilates, que compró al joyero Harry Winston, valorado en 2,5 millones de dólares.

Sin embargo, días antes de la boda el actor canceló el compromiso. Fue el gran fracaso amoroso de Jennifer Lopez.

2. Chris Judd: el efímero

En 2001, su segundo anillo se lo dio Chris Judd, otro bailarín de su compañía -como en el caso de Noa-, con quien compartió un efímero matrimonio de menos de un año.

Judd le regaló una esmeralda cuyo precio no se conoce con certeza, pero cree está cerca de $999 mil.

1. El de Ojani, el más humilde

Su primer y más barato anillo de compromiso lo recibió Jennifer Lopez en 1997 de manos del bailarín Ojani Noa, su primer marido.

Un diamante de corte marquesa, valorado en 100.000 dólares.

Te recomendamos en video: