Henry Cavill y Millie Bobby Brown protagonizan nueva película de Netflix que será tu nueva obsesión

A Netflix divulgou nesta segunda, 17, o teaser de Enola Holmes, o novo longa estrelado por Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Previsto para chegar em 23 de setembro a trama conta a história da irmã mais nova de Sherlock Holmes. Saiba mais acessando o link da bio! #Cinema #EnolaHolmes #Netflix #noticias