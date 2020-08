La princesa Leonor y Sofía ahora se copiaron el peinado de Letizia

View this post on Instagram

King Felipe VI of Spain, Queen Letizia of Spain, Infanta Sofía (13 years old) of Spain and Princess Leonor (14 years old) of Asturias visit Naum, a Socio-Educational center in Palma de Mallorca, Spain 📚 -August 11th 2020. . Their ponytails 🤩👍🏻💞. . 📷 : Gters.