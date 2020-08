Así es la “sociedad igualitaria” que rige en la familia real Cambridge

View this post on Instagram

Los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William han visitado el hospital Queen Elizabeth situado en King's Lynn, en el condado de Norfolk (Inglaterra), para celebrar el aniversario 72 del Servicio Nacional de Salud (NHS) y agradecer a médicos y enfermeras el esfuerzo que han hecho durante los últimos meses para luchar contra la pandemia. Fotos: @kensingtonroyal . . . . #KateMiddleton #DuquesDeCambridge #PríncipeWilliam #KesingtonPalace #NHS #ServicioDeSalud