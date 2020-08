La reina Letizia y Meghan Markle coinciden en amar este tipo de falda en cuero

View this post on Instagram

Quien no ama las faldas o polleras de cuero, las royals son igual que nosotras y no pueden dejar de usarla. La reina Letizia y Meghan optaron por el color ❤💚 Mientras que la reina Rania y la reina Letizia optaron por el negro. 🖤 ¿Cual es tu look favorito? #katemiddleton #duchessofsussex #duchess #queenletizia #reinaletizia #queenrania #reinarania #meghanmarkle