Esteban Lamothe y sus dichos sobre la marihuana: "Yo estoy totalmente de acuerdo con el consumo medicinal de la marihuana"

Esteban Lamothe, expresó su opinión sobre la marihuana en una entrevista con Mitre Live.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con el consumo medicinal de la marihuana. Conozco las propiedades que tiene. Tengo amigos que consumen. Yo consumo gotas. Tengo tías y abuelas que toman. Tengo amigos que tienen hijos con problemas de convulsiones. Es un súper medicamento. Yo separaría a la marihuana del resto de las drogas", declaró.

El actor, continuó opinando y admitió que él no la usa solo como medicina.

El actor, aseguró que apoyaba el consumo de marihuana medicinal y recreativo. - Instagram

“Incluso, más allá de lo medicinal, estoy a favor de los que consumen de forma recreativa y cuidada. Porque ojo, una botella de vino, no es lo mismo que si te la tomas vos, que si me la tomo yo o se la toma otra persona. Un rivotril no es lo mismo, un paquete de puchos no es lo mismo. Voy a que a todos las cosas nos hacen distintos”, expresó.

Después, pidió prudencia y responsabilidad.

El artista, trató de explicar que "nadie puede venir a decir que la marihuana es buena para todos, es depende".

Asimismo, incitó a un "consumo responsable.

También, habló de la estigmatización que tienen ciertas drogas, muchas legalizadas y según él peores que el cannabis.

“No es por hablar mejor ni peor de las cosas. Hay drogas que son legales y la gente abusa de ellas, incluso. Está un poco estigmatizada la marihuana pero yo no creo que sea una droga peligrosa para nadie. Todo lo contrario", aseveró.

Lamothe, se ciñó a la opinión que había sobre otras sustancias en tiempos pasados.

“Estamos empezando a informarnos. A saber. Hay que ir de apoco. A priori, uno dice droga como ilegal, pero hay que informarnos. Y no dar un mensaje ‘hay que fumar porro’. Todo con cuidado y con amor”, concluyó.

