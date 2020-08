Series de Netflix para las mujeres que extrañan viajar

Si al igual que nosotras, extrañas poder viajar y conocer diferentes culturas y paisajes, entonces necesitas ver estas series de Netflix. Todas exploran formas diferentes de vivir, comer y conocer el mundo que nos rodea. Seguramente te inspirarán a planear tu próximo destino.

Esta serie está dedicada a los manjares callejeros de las diversas ciudades de una región, siendo las más reciente América Latina. En ella podemos apreciar los platillos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y México. Sin duda es un imperdible de las amantes de la cocina y los viajes.

Esta historia cuenta las aventuras de dos amigos que descubren la manera de viajar en el tiempo, C.J es la genio que no descansará hasta poder salvar a quienes ama con ayuda de su invento. Aunque esta serie no trata de viajes en el mundo, sí habla de viajes en el tiempo con amigos.

See You Yesterday Netflix

Zac Efron protagoniza el documental 'Down to earth', donde muestra su nueva imagen, así como algunas de las actividades que realizó durante el rodaje de la serie. Esta producción busca mostrar formas alternativas de vivir en armonía con la naturaleza por medio de viajes al rededor del mundo.

Emily in Paris, relata la nueva vida de una joven que se muda de Chicago a Paris para desarrollarse como ejecutiva de marketing de una empresa de lujo. Además de desarrollar su carrera, se enfrentará a nuevos retos personales, como adaptarse a una nueva ciudad, hacer nuevos amigos y tener nuevas relaciones. La serie está pensada para estrenarse durante el próximo otoño del 2020

Emily in Paris está hecha por los mismos creadores de Sex and the city - Instagram