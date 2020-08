¡Es niña! Virginia Limongi revela el sexo de su bebé con este video

View this post on Instagram

¡¡¡AGOSTO SORPRÉNDEME!!! 🥳🥳😏 • Es niñaaaaaaa 🥰🥰 • Una historia bien chistosa es que pensábamos que era niño por los antojos, forma de la barriga (que dicen que cuando es en punta es niño) y achaques (lo llamábamos hasta por el nombre que le íbamos a poner si era niño) y en una ecografía el Dr nos dice es NIÑA, nosotros incrédulos fuimos a realizar una segunda ecografía y mega confirmado es una niña!! 😻😻 Gracias a @balloons_creationsec por ser cómplices de la revelación del sexo