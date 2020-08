Kate Middleton nos enseña cómo llevar un vestido blanco

View this post on Instagram

The Duchess of Cambridge's appearances this week 👶🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 -August 7th 2020. . Which outfit is your favourite ? 👗💝🌸. I love both of them but I prefer the second one with the flourish dress 😍🌺👗. . Photos : The Duchess of Cambridge visits Baby Basic UK & Baby Basics Sheffield in Sheffield, England 👶🏻 -August 4th 2020. . Stunning woman 💕😍💗. . The Duchess of Cambridge on the promenade as she visits beach huts during her visit to Barry Island with The Duke of Cambridge, in Barry, Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 -August 5th 2020. . So lovely 🥰🌸🤩. . 📷 : Purepeople/@purepeople. . #royalfamily #katemiddleton #PrinceWilliam #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PrinceLouis #DukeofCambridge #DuchessofCambridge #London #monarchy #england #english #british #britishmonarchy #britishroyalfamily #photooftheday #love #l4l #happy #cute #gorgeous #amazing #beautiful #lovely #pretty #bestcouple #adorable #instadaily #baby #instapic