El Twitter se llena de críticas contra Camilo por cómo habló de Montería

Las redes sociales son una verdadera bomba. Los artistas deben ser muy cautelosos con lo que dicen y suben porque todo puede volverse en su contra. Si no, preguntémosle a Camilo por quien el Twitter se ha llenado de lluvias de críticas. Esto debido a que a los usuarios no les gustó la forma en que se refirió a Montería.

Los usuarios no lo perdonaron y comenzaron a dar respuesta a sus declaraciones durante una entrevista. Como te dijimos, cuando se trata de una celebridad todo lo que digan puede ser usado en su contra. Esta vez le tocó al famoso cantante.

Camilo, aparece en un video hablando de Montería, la tierra en la que creció. Sin embargo, algunos de sus comentarios no fueron bien recibidos. El cantante usó palabras que se consideraron un poco despectivo que enseguida encendió las alertas de los cibernautas.

¿Qué dijo Camilo?

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, a pesar de que se desconoce la fecha de su publicación, Camilo sale en medio de una entrevista. Dijo que se crió en este municipio. No obstante, lo que enojó a los seguidores fue que señaló que se trataba de “un pueblito pequeño”.

“No más pa’ que te hagas una idea, yo vivo en un pueblito pequeño que se llama Montería. En Montería digamos que el cantautor, el artista no existe, todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es mucho más como lo que protagoniza todo”, dice el cantante durante la entrevista.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los usuarios de Twitter comenzaron a expresar su rechazo y esto hasta volver al cantante tendencia y esta vez no por una noticia positiva.

Como todos vemos Montería / como la ve Camilo. pic.twitter.com/jN91fkTHf4 — Laura Victoria 💙 🕊️ (@lau_vanegas) August 10, 2020

"Yo sé hombre, no fue con mala intención Camilo y sé que todos miramos con diferentes ojos los lugares donde nacimos… pero eso de que en Monteria 'El cantautor, el artista no existe' es muy muy falso", dijo un usuario del Twitter.

Otros expresaron fueron: "Camilo diciendo que Montería es un pueblito, dan es ganas de darle un abarcazo" y "¿Cuántos años tendrá Camilo sin venir a Montería?".

Entonces Montería es un pueblito pequeño, artesanal que se dedica a la Agricultura. El único pueblito pequeño y artesanal es tu cerebro. A este carajo le da vergüenza decir que vivió en Montería, la ciudad que le dio los votos para ganar un concurso que lo tiene hoy famoso. — luis cule 1988 (@luiscule19881) August 10, 2020

