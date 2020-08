La tiara matrimonial de Diana de Gales verá la luz y volverá a una nueva boda

View this post on Instagram

39 years ago… 💙 #diana #ladydi #ladydiana #dianaspencer #princessofwales #princesadegales #princesadiana #princessdiana #lovediana #dianaforever #royalfamily #princess #princesswilliam #princessharry #princessharrymeghanmarkle #principeharry #principeguillermo #royalwedding #royalwedding1981 #1981 #charlesanddianawedding #lovediana #angel