Alejandro Fantino, otra de las celebridades que da positivo en la prueba del Covid-19

Alejandro Fantino, se ha contagiado del coronavirus, según confirmó él mismo este sábado.

El conductor de Fantino a la tarde, publicó un video en Instagram, dónde informaba a sus seguidores de su estado.

"Les quiero comunicar que anoche, viernes, ya era sábado tipo 1.30 o 2 de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal", explicó.

El conductor de Fantino a la tarde reveló en un video que había contraído el Covid-19. - Instagram

El periodista, contó que se comunicó con su médico quien le indicó que se hiciera el hisopado.

"Automáticamente me aislé, ya desde anoche me aislé acá en mi casa, tengo una parte para mí y bueno, hace un ratito me llegó el resultado, Covid positivo", detalló.

Fantino, contó que se encontraba bien, sin fiebre ni tos y que ahora lo que le toca es esperar a pasarlo.

"Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′", dijo el periodista, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi, añadiendo humor a pesar de las circunstancias.

El presentador insistió en que está "bien cuidado" por parte de su doctor.

"Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire", expresó.

El 20 de julio, todos los integrantes del programa, incluido Fantino, tuvieron que salir al aire desde sus casas.

El motivo, era que una productora había dado positivo en coronavirus.

Esto provocó que se activase un protocolo de 14 días de aislamiento.

Al regreso, tanto él como sus panelistas no manifestaron haber tenido síntomas y realizaron el ciclo periodístico con normalidad.

Según Teleshow, este domingo se reunieron dirigentes de Jotax, la productora del programa, con autoridades de América para determinar bajo que modalidad se realizará su programa a partir del lunes.

No te pierdas el video en