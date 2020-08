Así es la lujosa mansión de Kendall Jenner que revela su personalidad reservada

La penúltima del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, tiene una mansión en Los Ángeles muy distinta a los gustos barrocos y estrambóticos de sus hermana. Por el contrario, su casa es, al igual que su personalidad, más minimalista y sosegada.

Así se veían Kylie Jenner y su mejor amiga Anastasia Stassie cuando estudiaban en el liceo La joven magnate de los cosméticos asegura que Stassie Baby es su hermana

Así lo dio a conocer, como lo han hecho otros artistas como los reguetoneros J Balvin y Maluma, y también sus hermanas Kylie Jenner y Kim Kardashian, quienes han abierto las puertas de sus mansiones a la publicación Architectural Digest, como ya hicieron antes que ella su hermana menor .

La modelo de 24 años apeló a los diseñadores Kathleen y Tommy Clements para decorar el interior de la vivienda. Pero también siguió los consejos que le daba su madre y hermanas.

Así organizó tanto sus cuartos de baño, como la cocina, este segundo que es uno de los espacios donde más tiempo pasa, ya que reveló que le encanta cocinar y experimentar con los alimentos.

"Siempre estoy metida en la cocina tratando de mejorar mi nivel como chef. Creo que se me da bastante bien", presumió.

Contradicción

Solo por haber saltado a la fama a través del reality show Keeping Up with the Kardashians, pudiera pensarse que la casa de este "ángel de Victoria's Secret" es extravangante y poco práctico, muy abigarrado y con colores chillones como los que predominan en la casa de Kylie, o con obras de arte moderno incomprensibles como las que Kim tiene en su salón.

Pero todo lo contrario. La mansión de Kendall Jenner es espaciosa, con muchos tonos neutros, y una decoración minimalista que trasmite paz

"Mi estilo de vida ya implica un montón de caos y de viajes y de energía, así que buscaba un espacio que me transmitiera serenidad, en el que pudiera desconectar y relajarme", explicó a la revista.

"No soy una persona muy social, así que aquí no se celebra ningún fiestón. Me gusta encender la chimenea y unas cuantas velas, poner algo de música y ver partidos de la NBA con mis amigos", agregó.

Te recomendamos en video: