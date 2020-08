Jennifer Lopez lleva el vestido camisero más elegante y es perfecto para las mujeres de más de 30 años

Jennifer Lopez sigue sorprendiendo con sus looks en este 2020, y es que ni la pandemia la detiene, y ha sabido combinar prendas perfectas con cubrebocas.

Recientemente la cantante fue captada paseando en Nueva York con su pareja, Alex Rodriguez, y lució hermosa y radiante con un vestido camisero.

JLo llevó un vestido de la prestigiosa marca Valentino manga larga con flores en la parte superior en tonos amarillo, rojo, verde, y azul, y un delicado escote.

Este vestido es perfecto para cualquier mujer, pero especialmente para las de 30 años de adelante, pues es elegante y sofisticado, además que permite ocultar los molestos rollitos.

La famosa celebridad combinó el hermoso vestido con unos tacones en tono nude con transparencias, y llevó el cabello recogido en un moño alto, y unas gafas Gucci.

"Amé su vestido lo quiero", "que vestido tan hermoso y delicado", "no me canso de ver sus looks está espectacular", "JLo siempre tan elegante y divina", "ella es toda una reina", "todo lo que usa le queda bien", y "me encantó este vestido", fueron algunas de las reacciones en redes.

Así que no dudes en copiar este look de JLo que te permitirá lucir fabulosa, fresca, y a la moda este verano.

