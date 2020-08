Cinthia Fernández: Polémica en redes sociales por subir una foto en ropa interior

Cinthia Fernández, es una mediática que no está exenta de polémica. Cuando no son sus vecinos los que la critican, están sus cruces con personajes públicos como la China Suárez o con no tan públicos, como usuarios de las redes sociales.

La modelo, subió una fotografía a sus redes este martes, donde promocionaba un aro de iluminación llevando puesto solo un buzo corto y una tanga.

"La luz es todo …. No hay más secretos que una buena luz . Si queres sacarte fotos para tus redes , para el zoom del trabajo, para (en mi caso) el trabajo , no hay mas secreto que un buen aro profesional . Conseguirlo con mis amigos de @aroledhaedo", posteó.

La lluvia de comentarios no se hizo esperar.

Por un efecto óptico de la fotografía, muchos usuarios pensaron que la tanga de Cinthia Fernández estaba rota por delante y además también la criticaron por mostrarse en ropa interior. - Instagram

"Esa bombacha no está rota?", le preguntó una seguidora a raíz de la ilusión óptica que se producía por un mal ángulo de la cámara.

Fueron a más los que le reclamaron que suba fotos tan sugerentes.

"Hay necesidad de salir siempre semi desnuda… eres hermosa pero creo que no es necesario salir así para vender todo… con respeto es una opinión nada más" , escribió otro usuario.

"Publicidad de cortinas de aro de cocina todo y ella en tanga jajaj. No podés salir vestida??? No te sentís segura que siempre tenés que mostrar la cola", fue otro de los comentarios.

La mediática, al principio contestó con humor al malentendido de su tanga.

No obstante, el aluvión de comentarios le hizo perder la paciencia y descargarse en las mismas redes.

"Idiota, tiene volados, es la misma que subí la foto el domingo. Qué gente conchuda", expresó.

No te pierdas el video en