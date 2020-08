Natalia Oreiro habla sobre Natasha Natasha, el documental recién estrenado en Netflix

Natasha Natasha, es el documental que estrenó Netflix sobre Natalia Oreiro este jueves.

El documental, explora una faceta de la actriz y cantante menos conocida.

Oreiro, cuenta con una increíble aceptación en el país, incluso ha llegado a solicitar la ciudadanía rusa.

"En Rusia, Argentina no es sinónimo ni de Perón, ni de Eva ni de Maradona, es sinónimo de Natalia Oreiro". Eso afirma una periodista de Moscú sobre el fenómeno y el torbellino que genera esta uruguaya (argentina por adopción) en este país.

El biopic hace una trayectoria desde la infancia de Oreiro en Montevideo, su fiesta de 15.

Filma también, la celebración de su matrimonio con el músico Ricardo Mollo en un barco en Brasil.

La cantante uruguaya, logró hacer carrera en Argentina juntando plata rodando comerciales en Montevideo.

Oreiro, es un fenómeno de masas con su música en Rusia y llena salas de conciertos.

Tal es la repercusión de la cantante con Rusia que se ha hecho el documental Natasha Natasha, estrenado en Netflix. - Instagram

Al preguntarle por su estrecha relación con este país, la actriz contestó en Infobae que "son esas cosas mágicas del universo en el que los planetas se alinearon"

"Yo veía que venían cartas de República Checa, Hungría, Polonia, Turquía y particularmente en Rusia. Y así fui con un montón de Cd’s míos para promocionarlos y fue un furor. Y me encontré con gente muy similar a nosotros. La idea que se tiene de ellos es que son gente muy distantes por el clima y no es así. Hay algo de la calidez de ellos que, si conocen a la persona y establecen vínculo, son extremadamente abiertos y cariñosos y a mí eso me llamó mucho la atención", delcaró.

Asimismo, agregó que "el vínculo es más bien emocional y se forjó a lo largo de estos 20 años".

Sus días ahora los pasa en su casa con “Ata” (como le dice a su hijo) que toma cursos de origami a diario.

“Todo lo que es manual le encanta, incluso desarma guitarras con el papá”, explica.

